Отель в Египте, где отравились сорок россиян, несмотря на ЧП, продолжает работу, утверждают постояльцы

Видео из гостиницы прислал интернет-изданию MASH один из туристов по имени Марсель. Гостиница, как передает агентство РИА Новости, также принимает бронирования, в частности, на завтрашний день.

Ранее представитель местной Федерации туристических палат сказал агентству ТАСС, что отель якобы уже закрыли на неопределенный срок за нарушение санитарных норм. Всех постояльцев расселили по другим гостиницам.

В больнице сейчас находится не менее 36-ти пострадавших. Люди жалуются на повышенную температуру, тошноту и расстройство желудка. Между тем, большинство из них уже завтра могут выписать врачи.