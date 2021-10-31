В России за сутки выявили максимальные за пандемию почти 41 тысячу новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 40 933 новых случая заражения коронавирусом — это новый максимум. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе. Скончались за сутки по стране 1 158 инфицированных. При этом в Москве выявлено 7 603 новых случая заражения, в Петербурге — 3597, в Подмосковье — 2737.
2021-10-31T11:35:45+03:00
2021-10-31T11:35:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:35, 31 октября 2021
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