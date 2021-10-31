Белорусские силовики задержали журналистку польского телеканала «Белсат» Ирину Славникову

Вместе с ней задержан ее супруг Александр Лойко. Это произошло еще в ночь на субботу в минском аэропорту, когда супруги прибыли из Египта, рассказали в редакции телеканала. В чем именно их обвиняют, пока неизвестно.

В свою очередь интернет-издание «Наша нива» пишет, что причиной задержания могло быть некое административное нарушение.

Телеканала «Белсат» вещает преимущественно на белорусском языке. Минувшим летом официальный Минск признал сайт канала и его страницы в социальных сетях экстремистскими.