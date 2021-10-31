В Белоруссии заблокировали сайт российского информагентства «Регнум»

Его гендиректор Юлия Крижанская в интервью РИА Новости связала это с делом корреспондентов агентства, а также с публикациями «Регнума», в которые осуждались, по ее выражению, русофобские действия белорусских властей. В 2016 году году были арестованы два автора агентства и один корреспондент по обвинению в разжигании межнациональной розни. Затем их приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора на три года.
2021-10-31T04:31:28+03:00
2021-10-31T04:31:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2928198-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:31, 31 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Следственный комитет с широко закрытыми глазами «Блогерши», фотографирующиеся с голыми ягодицами на фоне Исаакия демонстрируют лишь свое бескультурье. Максимальная цена этому — небольшой штраф. Ни малейшего отношения к «оскорблению религиозных чувств» это не имеет. Чувства верующих защищает Господь, а не УК…