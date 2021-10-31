В Белоруссии заблокировали сайт российского информагентства «Регнум»

Его гендиректор Юлия Крижанская в интервью РИА Новости связала это с делом корреспондентов агентства, а также с публикациями «Регнума», в которые осуждались, по ее выражению, русофобские действия белорусских властей. В 2016 году году были арестованы два автора агентства и один корреспондент по обвинению в разжигании межнациональной розни. Затем их приговорили к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора на три года.