Силы безопасности открыли огонь в городе Омдурман. В стране продолжаются протесты против власти военных, которые недавно арестовали министров переходного правительства. Демонстранты строят баррикады и перекрывают улицы и дороги.
В Судане накануне были убиты трое демонстрантов и десятки ранены, сообщает Associated Press
Силы безопасности открыли огонь в городе Омдурман. В стране продолжаются протесты против власти военных, которые недавно арестовали министров переходного правительства. Демонстранты строят баррикады и перекрывают улицы и дороги.