Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили введение международного налога в 15% для корпораций

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это соглашение станет историческим для мировой экономики. По ее словам, прекратится конкуренция на мировой арене за более низкую налоговую ставку. Саммит G20 прошел накануне в Риме. Ожидается, что налог начнут собирать в 2023 году.

