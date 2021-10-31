Сотрудником Эрмитажа, который сломал нос посетителю, как пишет сайт «Фонтанка», оказался замначальника Главного штаба

Илья Астров сказал сетевому изданию, что сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался. Сообщается, что пострадавший посетитель хотел зайти в музей через выход. В Эрмитаже принесли извинения и сказали, что сотрудник объяснил свои действия нервозностью из-за пандемии и нового режима работы музея – теперь посетителям нужно предъявлять цифровые коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.