Сотрудником Эрмитажа, который сломал нос посетителю, как пишет сайт «Фонтанка», оказался замначальника Главного штаба

Илья Астров сказал сетевому изданию, что сожалеет о своем поступке, но от дальнейших комментариев отказался. Сообщается, что пострадавший посетитель хотел зайти в музей через выход. В Эрмитаже принесли извинения и сказали, что сотрудник объяснил свои действия нервозностью из-за пандемии и нового режима работы музея – теперь посетителям нужно предъявлять цифровые коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.
2021-10-31T04:19:17+03:00
2021-10-31T04:19:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 31 октября 2021
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