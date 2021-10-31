Еще пять пострадали, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. В одном месте отдыхали сотни человек. Кто открыл стрельбу и при каких обстоятельствах, не уточняется. Полиция американского штата проводит расследование.
В Калифорнии на массовой вечеринке по случаю Хэллоуина были застрелены два человека
Еще пять пострадали, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию. В одном месте отдыхали сотни человек. Кто открыл стрельбу и при каких обстоятельствах, не уточняется. Полиция американского штата проводит расследование.