Британская газета Daily Mail утверждает, что российские хакеры совершили кибератаку на ювелирный дом Graff Diamonds

По сведениям издания, похищены персональные данные 11 тысяч клиентов. Газета отмечает, что ювелирные украшения компании покупают многие знаменитости, в том числе бывший президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии, а также ряд актеров Голливуда. Представитель ювелирного дома сообщил, что компания обратилась в правоохранительные органы.

