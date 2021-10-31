В Египте временно закрыт отель, где массово отравились россияне, сообщил генконсул в Хургаде

По словам родственников пострадавших, госпитализированы около 30 человек, причем, большинство из них – дети, передает РИА Новости. В настоящее время границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.

