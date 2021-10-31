Грузинская оппозиция заявляет, что не признает итоги второго тура местных выборов

Они были сфальсифицированы, сказал Давид Киркитадзе, кандидат в мэры города Рустави от партии «Единое национальное движение», основанной Михаилом Саакашвили. Бывший президент Грузии около месяца держит голодовку под стражей. По данным Центризбиркома, на выборах мэров пяти крупных городов Грузии, включая Тбилиси, лидируют представители правящей партии. Как передает «Интерфакс», в оппозиции заявили о готовности к уличным акциям протеста.

