В Петербурге расследуют уголовное дело из-за фото на фоне Исаакиевского собора

В оскорблении чувств верующих СК накануне обвинил 30-летнюю модель, которая снялась в футболке и трусах. Накануне она была задержана. Ее имя полиция и Следственный комитет не называют. На днях суд в Москве приговорил к реальному сроку участников фотосессии на фоне храма Василия Блаженного. По обвинению в оскорблении чувств верующих им назначили по 10 месяцев колонии.

