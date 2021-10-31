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03:13, 31 октября 2021

В Петербурге расследуют уголовное дело из-за фото на фоне Исаакиевского собора

В оскорблении чувств верующих СК накануне обвинил 30-летнюю модель, которая снялась в футболке и трусах. Накануне она была задержана. Ее имя полиция и Следственный комитет не называют. На днях суд в Москве приговорил к реальному сроку участников фотосессии на фоне храма Василия Блаженного. По обвинению в оскорблении чувств верующих им назначили по 10 месяцев колонии.



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