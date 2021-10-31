Актер Алек Болдуин сказал, что полиция запретила ему комментировать расследование трагедии на съемках

Репортеры в штате Нью-Мексико застали артиста в пути вместе с женой и детьми. Видеозапись опубликована на портале TMZ. Болдуин сказал, что погибшая оператор Галина Хатчинс была его другом, и добавил, что необходимо ограничить использование боевых патронов в кинопроизводстве. Алек Болдуин на съемках вестерна «Ржавчина» выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено не холостыми, а боевыми патронами. Оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение. Пострадал также режиссер.