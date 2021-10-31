В столице Болгарии накануне произошло нападение на офис ЛГБТ-организации

Как сообщает телекомпания «НоваТВ», в помещение ворвалась группа из 10-12 мужчин во время мероприятия, на котором обсуждали решение Конституционного суда Болгарии. Согласно постановлению, понятие пола человека в стране будет признаваться исключительно в биологическом смысле, а самоопределение каждого конкретного гражданина не имеет юридических последствий. По предварительным данным, одна из сотрудниц организации получила легкие травмы, а в офисе была разбита мебель и оргтехника.

