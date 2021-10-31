Группа российских туристов отравилась в Египте

В Федерации туристических палат страны сказали ТАСС, что пострадали 10 человек. Но по информации родственников россиян, госпитализированы до 30 человек, причем, большинство из них – дети. Их стали забирать накануне в больницу с жаром, диареей, рвотой и слабостью, передает РИА Новости. Пострадавшие отдыхали в одном из отелей Хургады.

