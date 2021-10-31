Чеченский телеканал ГТРК «Грозный» сообщил о задержании трех женщин по обвинению в колдовстве

В сюжете говорится, что они были выявлены в столице республики сотрудниками Росгвардии совместно с полицейскими, и что с задержанными провели профилактическую беседу. Утверждается, что главный врач местного Центра исламской медицины диагностировал у одной из них одержимость джиннами, передает «Радио Свобода*». Это СМИ внесено российкими властями в реестр иностранных агентов.

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