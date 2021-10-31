Студентке в Москве, которая заявила в СК, что ее изнасиловал полицейский, отказали в возбуждении уголовного дела

В Следственном комитете посчитали, что она добровольно занялась сексом в здании ОВД, сказал изданию «Такие дела» адвокат Милославы Маляровой Владимир Бунаков. По словам девушки, она вместе с ее молодым человеком были задержаны 11 августа и без объяснения причин доставлены в отдел полиции по району Люблино. Малярова утверждает, что ночью ее изнасиловал пьяный полицейский. Ее адвокат говорит, что этого сотрудника затем уволили задним числом. Защитник добавил, что сейчас проводится дополнительная проверка, и следователи недавно опрашивали девушку 6 часов и довели ее до нервного срыва.