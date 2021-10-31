Россиянин Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе

В поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, который прошел в Абу-Даби, он победил американца Кори Сэндхагена. Петру Яну 28 лет, теперь на его счету 16 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.
2021-10-31T01:07:37+03:00
2021-10-31T01:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 31 октября 2021
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