Она призвала сограждан последовать ее примеру и подчеркнула, что это безопасно и бесплатно. Первые два укола и третий были сделаны ей препаратом от коронавируса компании Moderna. Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech.
Вице-президент США Камала Харрис накануне прошла ревакцинацию, сообщили в Белом доме
Она призвала сограждан последовать ее примеру и подчеркнула, что это безопасно и бесплатно. Первые два укола и третий были сделаны ей препаратом от коронавируса компании Moderna. Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech.