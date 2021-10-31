Вице-президент США Камала Харрис накануне прошла ревакцинацию, сообщили в Белом доме

Она призвала сограждан последовать ее примеру и подчеркнула, что это безопасно и бесплатно. Первые два укола и третий были сделаны ей препаратом от коронавируса компании Moderna. Президент США Джо Байден был ревакцинирован в конце сентября. Он получил третью дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech.

