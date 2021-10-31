Это первое голосование для нового лидера правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиды, который стал премьер-министром в начале октября. Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, когда в Москве будет 14 часов.
В Японии начались парламентские выборы
Это первое голосование для нового лидера правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисиды, который стал премьер-министром в начале октября. Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, когда в Москве будет 14 часов.