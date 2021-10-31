По сведениям Центризбиркома Грузии, на выборах побеждает действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе

Он набирает во втором туре 55,7% голосов после подсчета чуть более половины бюллетеней. Его конкурент, лидер оппозиционной партии «Единой национальное движение», которая основана Михаилом Саакашвили, Ника Мелия получает 44,3%. По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии лидируют и в остальных четырех крупных городах Грузии.