Власти Севастополя сообщили, что в первый день работы блокпостов не пустили в город более 200 машин

У пассажиров не было цифровых кодов о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании. На железнодорожном вокзале по той же причине развернули 10 человек. Им пришлось покупать обратные билеты за свой счет, передает «Интерфакс». Блокпосты развернуты до 7 ноября.

Накануне в Крыму, по данные оперативного штаба, за сутки впервые зафиксировали более 700 новых инфицированных – для региона это максимум с начала пандемии.