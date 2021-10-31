В Минске задержаны журналистка телеканала «Белсат» Ирина Славникова и ее супруг Александр Лойко

Заместитель директора компании Алексей Диковицкий заверил, руководство делает все возможное для обеспечения безопасности своих журналистов, которые остаются в Белоруссии. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

«Белсат» – спутниковый телеканал, созданный в Польше, но вещающий на белорусском и русском. Он активно освещает протесты в Белоруссии. Многие журналисты телеканала неоднократно подвергались судам и арестам. В июле сайт «Белсата» и страницы в соцсетях белорусский режим объявил экстремистскими.