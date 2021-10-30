Правящая партия «Грузинская мечта» за час до закрытия участков объявила о победе в муниципальных выборах

Явка избирателей, по последним данным ЦИК, составляет почти 40 процентов.

Жители Грузии сегодня выбирают депутатов в местные собрания, а также мэров 20 муниципалитетов, в том числе и крупных городов, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В правящей партии «Грузинская мечта», сообщили, что её кандидаты побеждают на всех участках. Данные собраны активистами движения. Ранее, представители партии заявляли, что они могут быть не точными. В свою очередь кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии «Единое национальное движение», созданной Михаилом Саакашвили — Никанор Мелия обвинил власти в фальсификации результатов местных выборов. По его утверждению, на одном из избирательных участков в столице Грузии погас свет, в этот момент представители правящей партии, якобы, подтасовали результаты. В «Грузинской мечте» рассказали, что произошло короткое замыкание и назвали слова Мелии провокацией. Ранее, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, сообщил что от итогов выборов может зависеть его жизнь и призвал своих сторонников прийти на избирательные участки. Политик держит голодовку уже 30 дней, в знак несогласия, с выдвинутыми против него обвинениями. В Грузии Саакашвили проходит фигурантом нескольких уголовных дел.

В первом туре выборов движение Саакашвили уступило правящей партии «Грузинская мечта». Разрыв, по официальным данным, составил чуть больше 15%.