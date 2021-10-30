В Евросоюзе настаивают на урегулирование ситуации с дипломатами, которые не смогли получить в России QR-коды

В представительстве Евросоюза в Москве обратились в российский МИД с просьбой предоставить дипломатам графические коды о прохождении вакцинации от коронавируса. Они не смогли их получить, так как привиты иностранными препаратами, которые в России не зарегистрированы. В представительстве рассказали агентству «РИА Новости», что в соответствии с Венской Конвенцией, государство пребывания должно обеспечивать все возможности для работы дипломатов. При этом якобы изначально зарубежные представители получали цифровые коды, но затем подход российского Министерства иностранных дел изменился. В МИД, в свою очередь, отметили, что те, кто прошел вакцинацию российскими «Спутником V» или «Спутником Лайт», могут оформить сертификат и получить код, не сталкиваясь с проблемами. В ведомстве подчеркнули, что с аналогичными ситуациями сталкиваются и представители Москвы за рубежом в попытках получить европейские «санитарные пропуски».

По данным российского МИД, цифровые коды о вакцинации не получила лишь небольшая группа дипломатов. В ведомстве пообещали рассматривать каждый случай отдельно.