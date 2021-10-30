Правозащитник Лев Пономарев утверждает, что на ступени его офиса положили мертвую кошку

Правозащитник Лев Пономарев*, которого российские власти считают иноагентом, утверждает, что на ступени его офиса положили мертвую кошку. Об этом он сам рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Я утром пришел на работу в 11:30, потом приходит мой сотрудник, у него глаза на лоб вылезли, как говорится. Он говорит: у нас прямо на ступеньках, вдоль ступенек лежит черная кошка, у нее кровь изо рта, то есть она недавно убита, не труп просто какой-то», – объяснил правозащитник.

Он считает произошедшее «меткой», но не уверен в ее авторах. «Я так понимаю, что это очередная метка, которую мне дают. Очередная, подчеркиваю, потому что второго сентября, когда у меня был день рождения, на моих дверях было крупно написано «логово защитника террористов», – пояснил Пономарев.

Он рассказал, что обратился в полицию по обоим поводам. «Мы в то время сделали заявление, но как-то не было времени следить, как развивается. Сейчас я тоже вызвал полицию, зафиксировал все это дело и будем наблюдать, как говорится. Ко мне регулярно наведывались раньше СЕРБы, но я не хотел бы лишнего про них говорить, может они кошек любят и не убивают, какие-то другие мерзавцы это делают, но ясно, что это такое политическое событие, что это намек некий. Но главное, что ладно я, но у меня сотрудники есть и что мы можем ожидать следующего, я не знаю. Хотелось бы, чтобы правоохранители немножко поинтересовались тем, что происходит вокруг меня», – заключил Л.Пономарев.

* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.