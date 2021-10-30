Британия стала первой страной, где разрешат выписывать электронные сигареты для борьбы с зависимостью от обычных

Великобритания стала первой страной в мире, где врачам разрешат выписывать электронные сигареты как средство борьбы с зависимостью от обычных. Соответствующие поправки в руководство по выдаче лицензий для курительных систем внес национальный медицинский регулятор, сославшись на исследование Королевского колледжа Лондона о том, что вред организму от такого курения существенно ниже, чем от обычного, и так можно бороться с никотиновой зависимостью. Теперь в Британии электронные сигареты, по сути, приравнены к лекарственным средствам.

Для окончательного перехода на новые правила их еще должен одобрить Национальный институт здравоохранения.