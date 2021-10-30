В Минске задержана оператор телеканала «Белсат» с мужем, сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на ее отца.

Ирину Славникову и ее супруга Александра Лойко задержали прямо в аэропорту, когда они вернулись из Египта. Сотрудники Первомайского РУВД отвезли их в печально известный изолятор на улице Окрестина. Когда отец Славниковой пошел писать в полицию заявление о пропаже дочери, ему пояснили, что она задержана по подозрению в неком административном правонарушении, но не сказали, в каком.

«Белсат» – спутниковый телеканал, созданный в Польше, но вещающий на белорусском и русском. Он активно освещает протесты в Белоруссии. Многие журналисты телеканала неоднократно подвергались судам и арестам. В июле сайт «Белсата» и страницы в соцсетях белорусский режим объявил экстремистскими.