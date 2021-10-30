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18:32, 30 октября 2021

В Севастополе заработал блокпост на железнодорожном вокзале

В Севастополе заработал блокпост на железнодорожном вокзале – всех прибывающих поездами пассажиров без QR-кодов о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании разворачивают обратно. В департаменте общественной безопасности города уточнили, что так в Севастополь не пустили уже семерых, в основном приезжих из Санкт-Петербурга.

Также блокпосты ранее выставили на границах города с остальным Крымом. По данным городских властей, они разворачивают в среднем каждого 12-го пытающегося въехать автомобилиста. 


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