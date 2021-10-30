Китай предложил глобальную инициативу в области вакцинации от коронавируса – об этом руководитель страны Си Цзиньпин объявил на саммите стран большой двадцатки в Риме. Детали проекта пока не уточняются.

Это первая очная встреча лидеров G20 c начала пандемии, при этом китайский лидер на нее не прилетел и выступал по видеосвязи. Ранее на этом же саммите король Салман посетовал на то, что страны с низкими доходами лишены полноценного доступа к вакцинам, а российский президент Владимир Путин — на неготовность некоторых государств к взаимному признанию вакцин от ковида. Также большая двадцатка поддержала призыв ВОЗ вакцинировать 70% населения Земли к середине 2022 года.