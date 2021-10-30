На трубопроводе Ямал-Европа полностью прекратилась прокачка газа

Поток упал до нуля на входе в газотранспортную систему Германии.

Газопровод Ямал–Европа обеспечивает поставки «голубого топлива» из России в Германию через Белоруссию и Польшу. Однако, как следует из данных немецкого оператора Gascade, прокачка сейчас идет только в обратную, или т.н. реверсную сторону – из Германии в Польшу. Варшава действительно может получать газ таким образом – правда, обычно речь идет о виртуальном реверсе, когда топливо фактически отбирается из транзитного потока. Между тем этим днем закачка газа в сторону Германии практически не осуществлялась, хотя в выходные, как правило, она растет, поскольку снижается спрос со стороны промышленности и освобождаются мощности для заполнения хранилищ.

Эксперт по нефти и газу, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в интервью «Эху» сказал, что речь может идти о тенденции по снижению прокачки через трубопровод Ямал–Европа, между тем это может и не повлиять на поставки газа в Европу.

Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, говорится в сообщении управления информационной «Газпрома» на фоне сообщений о прекращении прокачки топлива по трубопроводу Ямал — Европа. «Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — отмечает холдинг.