Президент России Владимир Путин призвал страны «Большой двадцатки» ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса. Об это он заявил в ходе саммита G20 в Риме. Владимир Путин также предложил поручить министерствам здравоохранения стран G20 проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

По мнению Главы Синодального отдела внешних церковных связей митрополита Иллариона, взаимное признание вакцин облегчит передвижение туристов между странами. Митрополит Иларион добавил, что любые разногласия стран «Большой двадцатки» должны отложить в сторону и направить силы на борьбу с пандемией.