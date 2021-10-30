В России сегодня вспоминают жертв политических репрессий

С самого утра к Стене скорби – мемориалу на проспекте Сахарова — шли люди разных возрастов, чьи родственники были репрессированы при Сталине. Возлагали цветы к монументу, долго стояли, склонив голову. Кто-то зажигал свечу в память об убитых близких. Потом делились историями своей жизни с немногочисленными журналистами. Учитель музыки Валерий Эстеркес сначала показал журналистам свою книгу о репрессированных родителях, а потом возложил цветы на камень с цифрой «5».

Современная Россия, по мнению 20-летней Екатерины постепенно скатывается к тоталитаризму. Об этом говорит давление, которое власти оказывают на оппозицию, независимые СМИ, активистов и даже людей, которые к политике отношения не имеют. При этом о репрессиях и большом терроре стараются не вспоминать, это неприемлемо, убеждена молодая москвичка.

Чиновников у мемориала на проспекте Сахарова корреспондент «Эха Москвы» так и не увидел. О них напоминал лишь большой венок с надписью «От правительства Московской области».

Памятная акция прошла и в Петербурге. Люди возложили цветы к Соловецкому камню. Акции прошли в Екатеринбурге, Иванове, Северодвинске, Хабаровске м других городах.