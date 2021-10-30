РКН потребовал от YouTube заблокировать видео Gulagu.net с рассказом бывшего заключенного о пытках в иркутском СИЗО-1

РКН потребовал от YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом бывшего заключенного о пытках в иркутском СИЗО-1. Как сообщается в телеграм-канале проекта, РКН внес ссылку на ролик в реестр запрещенных сайтов, но доступ к нему пока не ограничивается.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин отметил в интервью «Эху», что сначала Роскомнадзор заблокировал сайт организации, он внесен в реестр запрещенных, а затем проблемы возникли у YouTube-канала. Владимир Осечки прогнозирует в дальнейшем новые атаки со стороны надзорного ведомства. Владимир Осечкин добавил, что проект продолжит публиковать новые видео о пытках заключенных.