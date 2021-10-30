Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за фотосессии в трусах на фоне Исаакиевского собора

Модель уже задержали.

Ближайшее время сотрудники СК будут вести расследование: выяснять оскорбила, ли девушка чувства верующих своей фотографией в трусах на фоне Исаакиевского собора. Именно по статье об оскорблении возбудили уголовное дело. Речь идёт о «явном неуважении к обществу» и «унижении религиозных чувств», говорится в официальном сообщении следственного комитета.

30-летнюю модель уже задержали. Кадр, на котором она запечатлена в стрингах и свитере, разлетелся по интернету. В основном пользователи говорят о дурновкусии, но нашлись и те, кто потребовал наказания. Стоит отметить, что в руководстве музея «Исаакиевский собор» заявили что не обращались в полицию по этому поводу.



Накануне Московский суд приговорил к 10 месяцам колонии пару, которая изображала оральный секс на фоне собора Василия Блаженного.

Директор информационно-аналитического центра «Сова*» Александр Верховский полагает, что всплеск дел по статье «оскорбление чувств верующих» идет на пользу государственной пропаганде. Об это он рассказал «Эху Москвы». Александр Верховский также считает, что часть дел не имеет никого отношения к статье об оскорблении чувств верующих. Власти РФ считают центр «Сова» иноагентом.

Заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов считает, что до настоящего времени статья об оскорблении чувств верующих носила лишь предупреждающий характер. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». По словам Сергея Обухова, активизация дел по этой статье требует внимания.

* Информационно-аналитический центр "Сова" - НКО, признанное иностранным агентом.