Верховский: Рост числа дел за оскорбление чувств верующих может быть связан с пропагандистскими целями

Рост числа дел за оскорбление чувств верующих может быть связан с пропагандистскими целями. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор информационно-аналитического центра «СОВА», который российские власти считают иноагентом, Александр Верховский.

Он отметил, что в связи с этим и рост числа таких дел будет продолжаться. «Часть дел не имеет прямого отношения к религиозным чувствам, как мне кажется. А другие, большинство, собственно, может и имеют, но они переоценены очень сильно, это какие-то мелкие незначительные деяния, может не очень этичные, которые вообще не стоило квалифицировать по уголовным статьям. Будет ли это продолжаться, наверное, будет, потому что этому явно придается какое-то значение в плане пропаганды. Такие дела могут браться под контроль лично Бастрыкина, например, при том, что иногда в результате дело даже не заводится, как было с тиктокерами в Москве. Но пропагандистский эффект все равно уже достигнут. То есть, если это делается все ради пропаганды, а похоже на то, то нет причин не продолжать», – считает Верховский.

Он обратил внимание на то, что рост начался еще в конце прошлого года. «Таких дел больше, и это не прямо последнее время, это началось видимо где-то с конца прошлого года может быть, потому что за этот год к сегодняшнему дню мы знаем 13 осужденных по этой статье, по первым двум частям, то есть речь идет о чувствах верующих, а предыдущие два года было по одному человеку с такими обвинениями. Конечно, это резкое ускорение и нельзя сказать, что что-то в стране изменилось и стали чаще какие-то антирелигиозные крайности возникать, которые могли бы быть квалифицированы таким образом», – рассказал А.Верховский.

Вчера блогер из Таджикистана и его подруга из Москвы, которые месяц назад провели фотосессию на фоне Храма Василия Блаженного, получили по 10 месяцев колонии. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих. На фотографии молодые люди имитировали оральный секс на фоне собора.