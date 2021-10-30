Bloomberg: В сентябре в РФ зафиксировано наибольшое для этого месяца количество смертей со времен Второй мировой войны

В этом сентябре в России зафиксировано наибольшое для этого месяца количество смертей со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на независимого демографа Алексея Ракшу. Накануне Росстат сообщил, что за сентябрь в России умерли почти 202 тыс. человек. У 44 тысяч на момент смерти был диагностирован коронавирус. Общее количество смертей в сентябре увеличилась на 18% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Ракша считает, что во время нынешней волны COVID-19 смертность в России достигнет пика в ноябре.