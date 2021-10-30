Власти Петербурга опечатали шесть баров, которые не соблюдали ограничительные меры

Ночью в городе начались проверки заведений.

Петербургские чиновники отправились в ночной рейд, в связи с тем, что с полуночи петербургским заведениям было запрещено работать — вступили в силу антикоронаавирусные ограничения. Кафе и рестораны теперь могут готовить еду и напитки только на вынос, внутри принимать гостей нельзя. В ходе проверки шесть баров опечатали. В числе прочего там, как сообщают чиновники, курили кальяны, персонал работал без средств индивидуальной защиты, а также отсутствовали QR-коды, разметка, защитные экраны, журналы дезинфекции, уборки и замеров температуры. Теперь владельцев привлекут к административной ответственности.

С сегодняшнего дня и до следующей недели в Петербурге должны быть закрыты все кафе и рестораны, а также кинотеатры и библиотеки.