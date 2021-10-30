Минздрав отмечает снижение темпов прироста заболеваемости ковидом в регионах, где введены карантинные ограничения

Минздрав отмечает снижение темпов прироста заболеваемости ковидом в регионах, где введены серьезные карантинные ограничения. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, скорость вакцинации от COVID-19 В России за полторы недели выросла в четыре раза. Министр также призвал граждан в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября пройти вакцинацию от коронавируса.
2021-10-30T17:37:00+03:00
2021-10-30T17:37:48+03:00
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17:37, 30 октября 2021
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