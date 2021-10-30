Ирина Волкова, сделавшая непристойное фото на фоне Исаакиевского собора в Петербурге, стала фигурантом уголовного дела

Как сообщает региональное управление СК, ей предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее городские СМИ сообщили о задержании Волковой, которая позировала в стрингах и футболке на фоне храма.