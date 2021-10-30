Европарламент подал в Европейский суд на Еврокомиссию

Поводом стал спор вокруг вопроса об использовании механизма верховенства закона ЕС. Его одобрили на саммите в прошлом году, после чего он вступил в силу.

Новые поправки дали Еврокомиссии право сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

Иски против такого механизма подали Польша и Венгрия. Обе страны опасаются, что новый регламент могут применить против них.

В ожидании решения Еврокомиссия отложила применение такой нормы. В свою очередь в Европарламенте потребовали от Еврокомиссии действовать последовательно.