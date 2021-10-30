Грузовой космический корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Процедура проводилась в автоматическом режиме, следует из трансляции на сайте Роскосмоса. Корабль доставил на станцию в том числе продукты для новогоднего стола. А также запасы воды, воздуха и топливо. Он пробудет на орбите до конца весны следующего года. На его ракету-носитель была нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и наклейки с хохломской росписью.