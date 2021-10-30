Грузовой космический корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Процедура проводилась в автоматическом режиме, следует из трансляции на сайте Роскосмоса. Корабль доставил на станцию в том числе продукты для новогоднего стола. А также запасы воды, воздуха и топливо. Он пробудет на орбите до конца весны следующего года. На его ракету-носитель была нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода и наклейки с хохломской росписью.
2021-10-30T05:06:08+03:00
2021-10-30T05:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 30 октября 2021
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