Министерство торговли США по итогам расследования подтвердило рыночный статус российской экономики

До этого подобную проверку ведомство проводило почти 20 лет назад, отметили в самом министерстве. Там добавили, что когда присваивали экономике России статус рыночной, то рассчитывали на дальнейший прогресс в проведении реформ. Однако они продвинулись не так значительно, как ожидалось, а в некоторых случаях даже отступили.

Анализ проводился в рамках антидемпингового расследования поставок карбамидо-аммиачной смеси из России.