Следствие назначило медкомиссию ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву

Эксперты должны определить, позволяет ли состояние здоровья содержать его под стражей, рассказали представители защиты Зуева агентству ТАСС. По словам адвокатов, ректора Шанинки перевезли в другую больницу, куда доставляют обвиняемых и подозреваемых. В свою очередь в тюремном ведомстве настаивают, что Зуева лишь отвозили на медицинское освидетельствование, после чего вернули к месту домашнего ареста. Сам он, как пишет «Новая газета», в итоге отказался от госпитализации. Суд отправил Зуева под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. Сам он вины не признает.

