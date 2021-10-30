Минздрав планирует в ближайшую неделю обеспечить дополнительные поставки в регионы вакцины «Спутник Лайт»

В то же время в ведомстве напомнили, что на метах достаточно запасов двухкомпонентных препаратов. Ранее в некоторых регионах пожаловались на дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник лайт». Речь шла о Воронежской области, Красноярском крае, Кургане и Санкт-Петербурге. Пресса в свою очередь писала, что повышенный спрос связан с введением во многих регионах цифровых кодов на посещение заведений общепита, сферы услуг и культуры. Их оформляют в то числе после укола однокомпонентной вакциной.