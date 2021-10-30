Цифровые коды проверяют с сегодняшнего дня в Севастополе у всех въезжающих и выезжающих

На въездах в город установлены блокпосты. Пропускать будут только по документам, которые подтверждают, что человек вакцинировался от коронавируса, либо недавно переболел. В экстренных случаях обсуждать вопрос о пропуске будут в индивидуальном порядке. Власти предупреждают, что в районе блокпостов могут собираться пробки. Такие меры, помимо ограничений на нерабочие дни, будут действовать до конца следующей недели.