Цифровые коды проверяют с сегодняшнего дня в Севастополе у всех въезжающих и выезжающих

На въездах в город установлены блокпосты. Пропускать будут только по документам, которые подтверждают, что человек вакцинировался от коронавируса, либо недавно переболел. В экстренных случаях обсуждать вопрос о пропуске будут в индивидуальном порядке. Власти предупреждают, что в районе блокпостов могут собираться пробки. Такие меры, помимо ограничений на нерабочие дни, будут действовать до конца следующей недели.
2021-10-30T05:03:54+03:00
2021-10-30T05:03:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 30 октября 2021
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