Алтайская полиция не нашла нарушений в охоте туристки из Москвы на козерога

Проверка началась после появления фото, на котором она позирует с трофеем. Публикация вызвала критику со стороны жителей республики, поскольку козерог считается священным животным у коренных алтайцев. По словам представителей местного управления МВД, 32-летняя жительница Москвы охотилась на законных основаниях, с разрешением и зарегистрированным оружием. В ведомстве также отметили, что сибирский горный козел не входит в список животных, которые подлежат государственной охране и не включен в российскую Красную книгу.