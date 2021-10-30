Алтайская полиция не нашла нарушений в охоте туристки из Москвы на козерога

Проверка началась после появления фото, на котором она позирует с трофеем. Публикация вызвала критику со стороны жителей республики, поскольку козерог считается священным животным у коренных алтайцев. По словам представителей местного управления МВД, 32-летняя жительница Москвы охотилась на законных основаниях, с разрешением и зарегистрированным оружием. В ведомстве также отметили, что сибирский горный козел не входит в список животных, которые подлежат государственной охране и не включен в российскую Красную книгу.
2021-10-30T04:08:15+03:00
2021-10-30T04:08:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 30 октября 2021
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