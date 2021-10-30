Военно-морские силы США направили в Черное море командный корабль Шестого флота Mount Whitney

Он примет там участие в совместных маневрах с силами НАТО. На борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО. Также в Черное море для участия в совместных операциях уже направился американский эсминец Porter.

