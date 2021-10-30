Премьер-министр Ливана попросил уйти в отставку министра информации республики, передает местный телеканал LBC

Это связано с тем, что высказывания Георга Кордахи привели к дипломатическому конфликту с Саудовской Аравией. Эр-Рияд отозвал своего посла из Бейрута и потребовал от ливанского дипломата покинуть королевство после интервью министра телеканалу «Аль-Джазира», в котором тот высказывался в поддержку йеменских мятежников-хуситов и обвинял Саудовскую Аравию в агрессии. Также о высылке ливанского посла объявил Бахрейн. Глава правительства Ливана Наджиб Микати также обвинил шиитскую группировку Хезболла в причастности к этому скандалу.