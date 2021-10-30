Министерство просвещения предложило сократить число специальностей, которым обучают в колледжах

В списке более сорока наименований. Среди них указаны проходчик, изготовитель железобетонных изделий, рекламный агент, электромонтажник авиационной техники, контролер банка, младшая медсестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, судовой повар, парикмахер, скорняк, вышивальщица, сборщик обуви, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель городского электротранспорта и другие. В проекте приказа ведомства говорится, что таким образом можно будет привести подготовку кадров в соответствие с потребностями на рынке труда.